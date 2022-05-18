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Площадь космического мониторинга нижегородских лесов увеличилась на 67%

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В 2022 году в регионе увеличился охват космического наблюдения за лесами. Теперь эта цифра достигла отметки в 2,5 миллиона гектаров. Об этом сообщает пресс-службе правительства региона.

 

В 2022 году космическим мониторингом охвачено 22 из 34 нижегородских лесничеств.

Космическая съемка ведется на средства федерального бюджета филиалом Рослесинфорга «Поволжский леспроект».

Для чего проводится съемка из космоса?

  • ее анализ позволяет выявлять нарушения лесного законодательства, быстро отслеживать вырубки, пожары, ветровалы, поражение леса вредителями и болезнями, застройки и свалки.

Кроме того, дроны и приборы «Лесник» улавливают и передают колебания спецтехники в грунте и атмосфере, что позволило в 3,5 раза сократить количество нарушений лесного законодательства в регионе за последние два года.

 

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Фото: pexels

 

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