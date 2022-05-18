Площадь космического мониторинга нижегородских лесов увеличилась на 67%

В 2022 году космическим мониторингом охвачено 22 из 34 нижегородских лесничеств.

Космическая съемка ведется на средства федерального бюджета филиалом Рослесинфорга «Поволжский леспроект».

Для чего проводится съемка из космоса?

ее анализ позволяет выявлять нарушения лесного законодательства, быстро отслеживать вырубки, пожары, ветровалы, поражение леса вредителями и болезнями, застройки и свалки.

Кроме того, дроны и приборы «Лесник» улавливают и передают колебания спецтехники в грунте и атмосфере, что позволило в 3,5 раза сократить количество нарушений лесного законодательства в регионе за последние два года.





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Фото: pexels