Площадь космического мониторинга нижегородских лесов увеличилась на 67%

В 2022 году в регионе увеличился охват космического наблюдения за лесами. Теперь эта цифра достигла отметки в 2,5 миллиона гектаров. Об этом сообщает пресс-службе правительства региона.
В 2022 году космическим мониторингом охвачено 22 из 34 нижегородских лесничеств.
Космическая съемка ведется на средства федерального бюджета филиалом Рослесинфорга «Поволжский леспроект».
Для чего проводится съемка из космоса?
- ее анализ позволяет выявлять нарушения лесного законодательства, быстро отслеживать вырубки, пожары, ветровалы, поражение леса вредителями и болезнями, застройки и свалки.
Кроме того, дроны и приборы «Лесник» улавливают и передают колебания спецтехники в грунте и атмосфере, что позволило в 3,5 раза сократить количество нарушений лесного законодательства в регионе за последние два года.
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Фото: pexels
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