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Из Нижнего Новгорода в Москву запустят «Ласточки». Они заменят «Сапсаны»

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На участке Москва — Нижний Новгород будет курсировать скоростной поезд «Ласточка». Это связано с ремонтом Курского вокзала и корректировкой графика движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

 

Временно с 1 июня между Москвой и Нижним Новгородом вместо «Сапсана» будет курсировать «Ласточка. Поезд будет следовать с остановками в Дзержинске и Владимире.

«В связи со строительными работами по реконструкции Курского вокзала Москвы и корректировкой графика движения поездов», — добавили в ведомстве.

Скоростная «Ласточка» будет отправляться ежедневно из Нижнего Новгорода в 05:01, а из Москвы — в 20:57.

Билеты на «премиальную» «Ласточку» стоимостью 790 рублей уже поступили в продажу.



 

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Фото: пресс-служба ГЖД

 

 

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