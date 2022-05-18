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В Нижнем Новгороде запустят производство зарядных станций для электрокаров

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В столице Приволжья планируют запустить производство зарядных станций для электрокаров. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

 

В Сормовском районе подготовлена площадка, на которой планируют запустить производство. Так, сейчас в Нижнем Новгороде работают уже 18 стационарных зарядных станций для электромобилей.

«К концу года планируем установить и подключить еще около 40 новых зарядных станций. Это очень инновационный тренд, и Нижний Новгород ему соответствует. Нижегородский автопарк электромобилей растет — за последний год спрос увеличился более чем в два раза», — отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров сообщил РБК, что развитие сети электрозарядной инфраструктуры сегодня является актуальной задачей.

В настоящее время Нижегородская область включена в федеральный перечень пилотных проектов по развитию электрозарядной инфраструктуры.



 

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Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

 

 

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