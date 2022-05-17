18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижегородские платные парковки заработали. Горожане начали платить за парковочные места

Поделиться:

Платные парковки в Нижнем Новгороде введены в эксплуатацию. Нижегородцы начали оплачивать парковочные места. Об этом сообщает замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман.

 

Всего в городе более 100 платных парковок. Сейчас штрафы взимаются только на пяти:

  • на площади Горького
  • улице Ковалихинской
  • площади Революции
  • на улице Рождественской
  • на Нижневолжской набережной

Остальные продолжают работать в тестовом режиме. Несмотря на это, некоторые нижегородцы уже начали оплачивать парковку и на других территориях.

«Я вижу по статистике, что по всем зонам минимальное количество оплат идет. Есть люди, которые понимают, что есть обязанность платить, и надо это делать независимо от того, есть наказание или нет», — отметил Илья Штокман.

По словам замглавы администрации, до начала работы системы штрафов горожане не будут платить в полном объеме за парковочные места.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: www.admgor.nnov.ru

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: