Нижегородские платные парковки заработали. Горожане начали платить за парковочные места

Платные парковки в Нижнем Новгороде введены в эксплуатацию. Нижегородцы начали оплачивать парковочные места. Об этом сообщает замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман.
Всего в городе более 100 платных парковок. Сейчас штрафы взимаются только на пяти:
- на площади Горького
- улице Ковалихинской
- площади Революции
- на улице Рождественской
- на Нижневолжской набережной
Остальные продолжают работать в тестовом режиме. Несмотря на это, некоторые нижегородцы уже начали оплачивать парковку и на других территориях.
«Я вижу по статистике, что по всем зонам минимальное количество оплат идет. Есть люди, которые понимают, что есть обязанность платить, и надо это делать независимо от того, есть наказание или нет», — отметил Илья Штокман.
По словам замглавы администрации, до начала работы системы штрафов горожане не будут платить в полном объеме за парковочные места.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: www.admgor.nnov.ru
Комментарии (0)