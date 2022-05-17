Нижегородские платные парковки заработали. Горожане начали платить за парковочные места

Всего в городе более 100 платных парковок. Сейчас штрафы взимаются только на пяти:

на площади Горького

улице Ковалихинской

площади Революции

на улице Рождественской

на Нижневолжской набережной

Остальные продолжают работать в тестовом режиме. Несмотря на это, некоторые нижегородцы уже начали оплачивать парковку и на других территориях.

«Я вижу по статистике, что по всем зонам минимальное количество оплат идет. Есть люди, которые понимают, что есть обязанность платить, и надо это делать независимо от того, есть наказание или нет», — отметил Илья Штокман.

По словам замглавы администрации, до начала работы системы штрафов горожане не будут платить в полном объеме за парковочные места.







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Фото: www.admgor.nnov.ru