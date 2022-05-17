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Нижний Новгород в десятке самых популярных городов России для летнего отдыха

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Столица Приволжья вошла в десятку российских городов для бронирования жилья на лето. Данные опубликовал сервис Tvil.ru.

 

автор фото — Дима Четыре

В Нижнем Новгороде путешественники планируют остаться на трое суток, а на проживание тратить 3108 рублей в день. В этом рейтинге Нижний занял 7 место. В лидерах — Сочи и Санкт-Петербург.

Вообще россияне бронируют квартиры от 2 до 10 ночей и готовы потратить на проживание от 2,2 до 4 тысяч рублей в сутки.

Первую строчку рейтинга занимает — Сочи (4020 рублей за 10 ночей), на втором — Санкт-Петербург (4122 рублей за 6 ночей), на третьем — Казань (3453 рублей за 5 ночей).


 

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