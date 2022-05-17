В Нижнем Новгороде стартует новый беговой проект

Так, спортсмены смогут пробежаться по территории Кремля, забежать в Арсенал, в DKRT и в другие городские локации.

Кроме того, чтобы принять участие не обязательно быть опытным бегуном. Горожане смогут бежать быстро или медленно и даже переходить на шаг.

Все подробности можно узнать здесь.







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Фото: архив организаторов