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В Нижнем Новгороде стартует новый беговой проект

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19 июня в столице Приволжья пройдет проект для всех любителей спорта — RUTS. Нижегородцы смогут познакомиться с городов в новом беговом формате. Главное отличие Ruts от классического забега — отсутствие соревнования на скорость. Трассы проходят не только по дорогам, но также по парковым тропинкам, лестницам и даже через здания и общественные пространства.

 

Так, спортсмены смогут пробежаться по территории Кремля, забежать в Арсенал, в DKRT и в другие городские локации.

Кроме того, чтобы принять участие не обязательно быть опытным бегуном. Горожане смогут бежать быстро или медленно и даже переходить на шаг.

Все подробности можно узнать здесь.



 

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Фото: архив организаторов

 

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