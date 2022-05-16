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13 пляжей откроют этим летом в Нижнем Новгороде

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С 1 июня до 31 августа в Нижнем Новгороде будут открыты 13 муниципальных пляжей. Рассказываем, где можно будет купаться!

 

Горожане смогут посетить пляжи во всех частях города:

  • В Автозаводском районе — пляж на проспекте Молодежный на озере парка культуры и отдыха
  • В Канавинском районе откроют четыре пляжа: на Мещерском озере, на озере Сортировочном в Березовой роще и на улице Архангельской, на озере Больничном на Московском шоссе
  • В Ленинском районе — пляж на озере Силикатном на проспекте Ленина,19б и на проспекте Ленина,23
  • В Приокском районе — пляж на озере №1 на Щелоковском хуторе
  • В Советском районе — пляж на озере № 3 на Щелоковском хуторе
  • В Сормовском районе — пляжи на озере Светлоярском по улице Гаугеля и по улице Мокроусова, на озере Лунском в поселке Копосова за улицей Лунской и на озере Пестичном в Дубравном.

Кроме того, запланировано открытие четырех зон для массового отдыха и занятий спортом:

  • в Автозаводском районе на реке Оке на улице Фучика;
  • в Ленинском районе на реке Оке на затоне имени 25 лет Октября;
  • в Нижегородском районе на реке Волга на набережной Гребного канала;
  • в Советском районе на озере № 2 на Щелоковском хуторе.⁩

 

 

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Фото: pexels

 

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