13 пляжей откроют этим летом в Нижнем Новгороде

С 1 июня до 31 августа в Нижнем Новгороде будут открыты 13 муниципальных пляжей. Рассказываем, где можно будет купаться!
Горожане смогут посетить пляжи во всех частях города:
- В Автозаводском районе — пляж на проспекте Молодежный на озере парка культуры и отдыха
- В Канавинском районе откроют четыре пляжа: на Мещерском озере, на озере Сортировочном в Березовой роще и на улице Архангельской, на озере Больничном на Московском шоссе
- В Ленинском районе — пляж на озере Силикатном на проспекте Ленина,19б и на проспекте Ленина,23
- В Приокском районе — пляж на озере №1 на Щелоковском хуторе
- В Советском районе — пляж на озере № 3 на Щелоковском хуторе
- В Сормовском районе — пляжи на озере Светлоярском по улице Гаугеля и по улице Мокроусова, на озере Лунском в поселке Копосова за улицей Лунской и на озере Пестичном в Дубравном.
Кроме того, запланировано открытие четырех зон для массового отдыха и занятий спортом:
- в Автозаводском районе на реке Оке на улице Фучика;
- в Ленинском районе на реке Оке на затоне имени 25 лет Октября;
- в Нижегородском районе на реке Волга на набережной Гребного канала;
- в Советском районе на озере № 2 на Щелоковском хуторе.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: pexels
Комментарии (0)