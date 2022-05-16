18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Стало известно, когда начнется капремонт Борского моста

Поделиться:

Борский мост планируют капитально отремонтировать в 2023 году. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин, отвечая на вопрос подписчика.

 

Капитальный ремонт первого Борского моста планируют провести в 2023 году. По словам Глеба Никитина, до конца этого года будет идти разработка проектной документации.

«Будут определены все виды и объемы необходимых работ, сроки проведения данных работ, будет разработана временная схема организации дорожного движения на период выполнения ремонта моста и определена сметная стоимость», — сообщил губернатор.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: