Стало известно, когда начнется капремонт Борского моста

Капитальный ремонт первого Борского моста планируют провести в 2023 году. По словам Глеба Никитина, до конца этого года будет идти разработка проектной документации.

«Будут определены все виды и объемы необходимых работ, сроки проведения данных работ, будет разработана временная схема организации дорожного движения на период выполнения ремонта моста и определена сметная стоимость», — сообщил губернатор.







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Фото: pexels