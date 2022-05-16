Похолодание и дожди: рассказываем о погоде в Нижнем Новгороде

Утром, 16 мая, столбики термометров покажут +9 градусов и возможен небольшой дождь. К обеду воздух прогреется до +12 . Вечером ожидается только +7 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 5,3 метра в секунду.

Во вторник, 17 мая, утром пойдет дождь, к обеду небо прояснится, но вечером снова будет пасмурно. В полдень термометры покажут +12 градусов по Цельсию, к ночи снова похолодает до +7. Ветер придет с юго-запада со скоростью 3,5 метра в секунду.

Во среду, 18 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Утром термометры покажут +8, днем потеплеет до +14, а к ночи начнется дождь и похолодает до +5. Ветер придет с севера со скоростью 4,1 метра в секунду.

В четверг, 19 мая, до вечера по городу пройдут осадки. Столбики термометров не поднимутся выше +9. Вечером дождь закончится, но к ночи температура резко упадет до +3. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 3 метра в секунду.

В пятницу будет пасмурно, в обеденные часы возможен небольшой дождь. Утром ожидается до +4, за день воздух прогреется только до +8, а ночью придет похолодание до +2. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4,6 метров в секунду.







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