18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Нижнем Новгороде пройдет масштабный нетворкинг о предпринимательстве

Поделиться:

21 мая на площадке Marins Park Hotel пройдет масштабный нетворкинг в рамках сообщества #КодПубличности. На мероприятии выступят приглашенные эксперты — бизнес-коучи, финансовые консультанты, антикризисные менеджеры. Они расскажут о предпринимательстве в современных реалиях.

 

21 мая

Время: 12:00 — 17:00

Место: Marins Park Hotel (улица Советская, 12)

 

 

В программе:

  • выступления спикеров
  • нетворкинг
  • мастер-классы и выступления от ведущих модераторов сообщества в регионе
  • интерактив
  • развлекательная программа
 

Стоимость участия — 1490 рублей. В день мероприятия — 2000 рублей. Форма для регистрации и условия участия здесь.

Для гостей из других городов команда Маринс Парк отеля приготовила скидку на размещение 10% по кодовому слову — «Код Публичности».

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: