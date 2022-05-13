В Нижнем Новгороде пройдет масштабный нетворкинг о предпринимательстве

21 мая на площадке Marins Park Hotel пройдет масштабный нетворкинг в рамках сообщества #КодПубличности. На мероприятии выступят приглашенные эксперты — бизнес-коучи, финансовые консультанты, антикризисные менеджеры. Они расскажут о предпринимательстве в современных реалиях.
21 мая
Время: 12:00 — 17:00
Место: Marins Park Hotel (улица Советская, 12)
В программе:
- выступления спикеров
- нетворкинг
- мастер-классы и выступления от ведущих модераторов сообщества в регионе
- интерактив
- развлекательная программа
Стоимость участия — 1490 рублей. В день мероприятия — 2000 рублей. Форма для регистрации и условия участия здесь.
Для гостей из других городов команда Маринс Парк отеля приготовила скидку на размещение 10% по кодовому слову — «Код Публичности».
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