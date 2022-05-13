В Нижнем Новгороде пройдет масштабный нетворкинг о предпринимательстве

В программе:

выступления спикеров

нетворкинг

мастер-классы и выступления от ведущих модераторов сообщества в регионе

интерактив

развлекательная программа

Стоимость участия — 1490 рублей. В день мероприятия — 2000 рублей. Форма для регистрации и условия участия здесь.

Для гостей из других городов команда Маринс Парк отеля приготовила скидку на размещение 10% по кодовому слову — «Код Публичности».