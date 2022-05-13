«Валдай» отправится в Чебоксары из Нижнего Новгорода. Впервые в этом году!

В первый рейс в Чебоксары «Валдай» отправится из Нижнего 14 мая в 6:00. Рейсы на другие направления откроются по мере стабилизации паводковой ситуации и установки причальных дебаркадеров в местах прибытия «Валдаев».

«Дорога займет 4,5 часа, в Чебоксарах судно также проведет 4,5 часа, а с увеличением светового дня время стоянки увеличится до пяти часов. Туристам хватит этого времени, чтобы посмотреть город и посетить местные музеи», — отметил генеральный директор компании «Водолет» Никита Итальянцев.

Узнать актуальное расписание можно на сайте.









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Фото: Нижний800