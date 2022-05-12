Нижегородцы обратились к губернатору и просят включить отопление

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершился 5 мая. После отключения отопления в квартирах, школах, детских садах и соцучреждениях города, погода на улице испортилась. Как итог, горожане замерзают и просят возобновить подачу тепла. Свою просьбу они публикуют на странице губернатора региона в социальной сети «ВКонтакте».
«Продлите отопительный сезон. Очень холодно в квартирах и влажно. Дети пойдут в холодные детские сады и школы. Дома невозможно холодно», — пишет нижегородцев.
«На улице такой холод, иногда идет снег, уже молчу про дожди. Люди замерзают в своих квартирах. В детских садах просто невозможный холод. Дети и взрослые заболевают», — добавляют другие.
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Фото: pixabay
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