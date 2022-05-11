В Нижнем Новгороде открылся сезон ретроавтомобилей

В День Победы нижегородцы открыли сезон ретроавтомобилей. Традиционно участники «Авто Ретро Клуба» представили горожанам машины периодов отечественного и зарубежного автомобилестроения.
Владельцы автомобилей собрались в столице Приволжья несмотря на дождливую погоду. Точкой сбора стала парковка у торгового центра на Московском шоссе. Автомобили проехались по городским улицам, а конечной точкой автопробега стал парк имени 1 мая.
Так, в этом году нижегородскому объединению ретро-энтузиастов исполняется пять лет.
«Желание у людей заниматься таким вот «живым конструктором», хоть и дорогим, с каждым годом только увеличивается», — отметил организатор клуба Михаил Немов.
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Фото: сообщество «Авто Ретро Клуба».
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