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В Нижнем Новгороде открылся сезон ретроавтомобилей

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В День Победы нижегородцы открыли сезон ретроавтомобилей. Традиционно участники «Авто Ретро Клуба» представили горожанам машины периодов отечественного и зарубежного автомобилестроения.

 

Владельцы автомобилей собрались в столице Приволжья несмотря на дождливую погоду. Точкой сбора стала парковка у торгового центра на Московском шоссе. Автомобили проехались по городским улицам, а конечной точкой автопробега стал парк имени 1 мая.

Так, в этом году нижегородскому объединению ретро-энтузиастов исполняется пять лет.

«Желание у людей заниматься таким вот «живым конструктором», хоть и дорогим, с каждым годом только увеличивается», — отметил организатор клуба Михаил Немов.



 

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Фото: сообщество «Авто Ретро Клуба».


 

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