Нижегородские музеи и культурные центры продолжают присоединяться к проекту «Пушкинская карта»

Кто вошел в проект в апреле?

Ветлужский краеведческий музей

библиотеки и краеведческий музей в Воскресенске

Шарангские ДК

библиотеки Арзамасского района

«Городской музей» Сарова

Тоншаевский краеведческий музей

Богородское социально-культурное объединение

библиотеки Ардатовского района

ДК Сергачского района

музей-заповедник «Град Китеж»

культурно-досуговый комплекс в Кулебаках

Княгининское культурно-досуговое объединение

Сеченовский районный дом культуры

библиотеки в Гагинском районе

ДК, центр развития культуры, спорта и туризма Павловского района

детско-юношеский центр города Перевоза

Всего в регионе по «Пушкинской карте» можно посетить 157 учреждений культуры. До конца 2022 года к проекту добавятся еще около 70 учреждений культуры региона.







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