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Нижегородские музеи и культурные центры продолжают присоединяться к проекту «Пушкинская карта»

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Еще 17 культурно-досуговых центров Нижнего Новгорода присоединились к проекту «Пушкинская карта». Это библиотеки, музеи и культурно-досуговые центры Нижегородской области.

 

Кто вошел в проект в апреле?

  • Ветлужский краеведческий музей
  • библиотеки и краеведческий музей в Воскресенске
  • Шарангские ДК
  • библиотеки Арзамасского района
  • «Городской музей» Сарова
  • Тоншаевский краеведческий музей
  • Богородское социально-культурное объединение
  • библиотеки Ардатовского района
  • ДК Сергачского района
  • музей-заповедник «Град Китеж»
  • культурно-досуговый комплекс в Кулебаках
  • Княгининское культурно-досуговое объединение
  • Сеченовский районный дом культуры
  • библиотеки в Гагинском районе
  • ДК, центр развития культуры, спорта и туризма Павловского района
  • детско-юношеский центр города Перевоза

Всего в регионе по «Пушкинской карте» можно посетить 157 учреждений культуры. До конца 2022 года к проекту добавятся еще около 70 учреждений культуры региона.



 

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