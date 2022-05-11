Нижегородские музеи и культурные центры продолжают присоединяться к проекту «Пушкинская карта»

Еще 17 культурно-досуговых центров Нижнего Новгорода присоединились к проекту «Пушкинская карта». Это библиотеки, музеи и культурно-досуговые центры Нижегородской области.
Кто вошел в проект в апреле?
- Ветлужский краеведческий музей
- библиотеки и краеведческий музей в Воскресенске
- Шарангские ДК
- библиотеки Арзамасского района
- «Городской музей» Сарова
- Тоншаевский краеведческий музей
- Богородское социально-культурное объединение
- библиотеки Ардатовского района
- ДК Сергачского района
- музей-заповедник «Град Китеж»
- культурно-досуговый комплекс в Кулебаках
- Княгининское культурно-досуговое объединение
- Сеченовский районный дом культуры
- библиотеки в Гагинском районе
- ДК, центр развития культуры, спорта и туризма Павловского района
- детско-юношеский центр города Перевоза
Всего в регионе по «Пушкинской карте» можно посетить 157 учреждений культуры. До конца 2022 года к проекту добавятся еще около 70 учреждений культуры региона.
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