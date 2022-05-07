В Нижнем Новгороде пройдет фотокросс: исследование советской архитектуры через фотообъектив

16 мая в Нижнем Новгороде стартует фотокросс по микрорайону Караваиха. Фотографы посоревнуются в тематических и временных рамках. Главная задача участников — передать на своих работах атмосферу и индивидуальность бывшего рабочего поселка, который сохранил все варианты архитектуры советского периода.
Фотокросс — важный этапом в исследовании Караваихи. Все собранные материалы помогут сформировать базу визуальных паттернов, которые лягут в основу будущей концепции развития территории. Кроме того, по итогам фотокросса будет организована фотовыставка в одной из районных библиотек.
Поучаствовать в фотокроссе смогут все желающие с любым уровнем владения фотоаппаратом.
«Конечно, это конкурс, но если вам интересно погрузится в городские исследования и попробовать новый для себя формат, смело регистрируйтесь!», — отмечают организаторы.
Зарегистрироваться для участия в проекте можно по ссылке до 15 мая. Старт — 16 мая, работы будут принимать до 23 мая.
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Фото: pexels
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