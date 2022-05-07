В Нижнем Новгороде пройдет фотокросс: исследование советской архитектуры через фотообъектив

Фотокросс — важный этапом в исследовании Караваихи. Все собранные материалы помогут сформировать базу визуальных паттернов, которые лягут в основу будущей концепции развития территории. Кроме того, по итогам фотокросса будет организована фотовыставка в одной из районных библиотек.

Поучаствовать в фотокроссе смогут все желающие с любым уровнем владения фотоаппаратом.

«Конечно, это конкурс, но если вам интересно погрузится в городские исследования и попробовать новый для себя формат, смело регистрируйтесь!», — отмечают организаторы.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно по ссылке до 15 мая. Старт — 16 мая, работы будут принимать до 23 мая.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: pexels