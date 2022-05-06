Какая погода ждет нижегородцев на майские праздники? Рассказываем

Предстоящие майские праздники будут теплыми (обещают до +20!), но дождливыми. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ Ольга Мокеева.
По ее словам, в воскресенье, 8 мая, ожидается потепление до +20, но уже в понедельник погода может резко измениться.
«К 9 мая погода будет разная», — добавила Ольга Мокеева.
Так, в западных районах Нижегородской области ожидаются небольшие дожди. Вместе с этим на градусники покажут не более 12-15 градусов тепла.
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Фото: pexels
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