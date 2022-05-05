Потепление до +17 градусов: рассказываем о погоде в Нижнем Новгороде на майские

К концу недели в столице Приволжья обещают теплую (обещают до +17) погоду. Рассказываем о погоде до конца недели — в прогнозах синоптиков.
автор фото — Алексей Шевченко
Так, в пятницу, 6 мая, прогнозируют облачную, но достаточно теплую погоду. Столбики термометров днем поднимутся до +14 градусов, ночью похолодает до +7. Аналогичная погода сохранится и в субботу, 7 мая. Днем потеплеет до +16 градусов, а ночью похолодает до +5.
В воскресенье небо затянет облаками, будет пасмурно, но днем термометры покажут +17 градусов. Ночью ожидается +8.
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