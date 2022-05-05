На Печерских песках в Нижнем Новгороде откроют парусную школу

Для строительства школы будут вносить изменения в проект межевания территории в границах улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда. Общая площадь достигнет 9,5 гектаров. Инвестором выступит ООО «ВМК Лето».

Работы будут проведены в четыре этапа. На первом — проведут инженерную подготовку и вертикальную планировку территории, берегоукрепление, возведение подпорных стенок. На втором этапе построят инженерные коммуникации — сети тепло- и электроснабжения, водопровод, канализацию. Третий этап включает в себя строительство зданий и сооружений, а также реконструкцию дороги на полуостров Печерские пески и устройство автостоянок. На четвертом — благоустроят территорию и освещение.





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Фото: pexels



