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На Печерских песках в Нижнем Новгороде откроют парусную школу

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Спортивный клуб «Парусная школа» планируют открыть в Нижнем Новгороде. Спортклуб будет состоять из административных построек, площадки для мини-футбола и тенниса, парусной школы с классами для учащихся и шести спортивных площадок.

 

Для строительства школы будут вносить изменения в проект межевания территории в границах улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда. Общая площадь достигнет 9,5 гектаров. Инвестором выступит ООО «ВМК Лето».

Работы будут проведены в четыре этапа. На первом — проведут инженерную подготовку и вертикальную планировку территории, берегоукрепление, возведение подпорных стенок. На втором этапе построят инженерные коммуникации — сети тепло- и электроснабжения, водопровод, канализацию. Третий этап включает в себя строительство зданий и сооружений, а также реконструкцию дороги на полуостров Печерские пески и устройство автостоянок. На четвертом — благоустроят территорию и освещение.


 

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Фото: pexels


 

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