Нижний Новгород обогнал мировые столицы в рейтинге качества жизни

Аналитики портала Numbeo определяют индекс качества жизни, учитывая следующие параметры:

покупательную способность

доступность жилья

качество системы здравоохранения

уровень загрязнения

уровень преступности

трафик (времени в пути).

Так, индекс качества жизни в Нижнем Новгороде вырос, по сравнению с январем 2022 года. Сейчас он достиг отметки — 138.80.

Нижний Новгород при этом опережает и другие мировые столицы, в том числе Нью-Йорк, Варшаву, Париж, Лондон. По оценкам Минстроя России, Нижний Новгород находится на десятом месте в стране по качеству жизни.







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