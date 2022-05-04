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Нижний Новгород обогнал мировые столицы в рейтинге качества жизни

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Аналитический портал Numbeo опубликовал рейтинг самых комфортных для проживания городов в мире. Согласно индексу качества жизни столица Приволжья опережает Лондон, Москву и Париж.

 

автор фото — Никита Духник

Аналитики портала Numbeo определяют индекс качества жизни, учитывая следующие параметры:

  • покупательную способность
  • доступность жилья
  • качество системы здравоохранения
  • уровень загрязнения
  • уровень преступности
  • трафик (времени в пути).

Так, индекс качества жизни в Нижнем Новгороде вырос, по сравнению с январем 2022 года. Сейчас он достиг отметки — 138.80.

Нижний Новгород при этом опережает и другие мировые столицы, в том числе Нью-Йорк, Варшаву, Париж, Лондон. По оценкам Минстроя России, Нижний Новгород находится на десятом месте в стране по качеству жизни.



 

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