Нижний Новгород обогнал мировые столицы в рейтинге качества жизни

Аналитический портал Numbeo опубликовал рейтинг самых комфортных для проживания городов в мире. Согласно индексу качества жизни столица Приволжья опережает Лондон, Москву и Париж.
автор фото — Никита Духник
Аналитики портала Numbeo определяют индекс качества жизни, учитывая следующие параметры:
- покупательную способность
- доступность жилья
- качество системы здравоохранения
- уровень загрязнения
- уровень преступности
- трафик (времени в пути).
Так, индекс качества жизни в Нижнем Новгороде вырос, по сравнению с январем 2022 года. Сейчас он достиг отметки — 138.80.
Нижний Новгород при этом опережает и другие мировые столицы, в том числе Нью-Йорк, Варшаву, Париж, Лондон. По оценкам Минстроя России, Нижний Новгород находится на десятом месте в стране по качеству жизни.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.
Комментарии (0)