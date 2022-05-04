Нижегородские ученые создают способ коррекции состояния организма с помощью эмоций

Ученые уже провели серию экспериментов, которые помогли выявить маркеры эмоций, главный из которых — вариабельность сердечного ритма. В эксперименте участвовали более 180 человек среднего возраста без патологий сердечно-сосудистой системы. Они слушали набор негативных и позитивных изображений и звуков, узнаваемые для носителя русской культуры. Сразу после опыта они оценивали свое эмоциональное состояние по шкале от «отвращения» до «удовольствия».

Так, у большинства испытуемых личная оценка состояния организма совпала с показателями сердечного ритма.

Также в результате эксперимента выяснилось, что чем шире вариабельность сердечного ритма, тем проще человеку вернуться к оптимальному состоянию, а подавленный и эмоционально истощенный организм хуже адаптируется к стрессу.

Кроме того, автора исследования считают, что эти параметры также можно «перенастроить» с помощью правильно подобранного аудиовизуального контента.

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Фото: pexels