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Нижегородские ученые создают способ коррекции состояния организма с помощью эмоций

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Ученые кафедры психофизиологии ННГУ имени Лобачевского создают способы коррекции состояния человеческого организма с помощью эмоций. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

 

Ученые уже провели серию экспериментов, которые помогли выявить маркеры эмоций, главный из которых — вариабельность сердечного ритма. В эксперименте участвовали более 180 человек среднего возраста без патологий сердечно-сосудистой системы. Они слушали набор негативных и позитивных изображений и звуков, узнаваемые для носителя русской культуры. Сразу после опыта они оценивали свое эмоциональное состояние по шкале от «отвращения» до «удовольствия».

Так, у большинства испытуемых личная оценка состояния организма совпала с показателями сердечного ритма.

Также в результате эксперимента выяснилось, что чем шире вариабельность сердечного ритма, тем проще человеку вернуться к оптимальному состоянию, а подавленный и эмоционально истощенный организм хуже адаптируется к стрессу.

Кроме того, автора исследования считают, что эти параметры также можно «перенастроить» с помощью правильно подобранного аудиовизуального контента.

 

 

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Фото: pexels

 

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