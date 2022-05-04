18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В зоопарке «Лимпопо» появился новый обитатель. Кто же это?

Поделиться:

В нижегородский зоопарк «Лимпопо» доставили южноамериканского жирафа Багира. Так, последние два года зоопарк активно искал спутника для Радуги, которая поселилась в зоопарке еще в 2015 году.

 

Сотрудники зоопарка надеются, что животные образуют крепкую пару и в будущем ожидают потомство.

«Мы несказанно рады, что новый сезон в нашем зоопарке начнется с такого радостного события, как появление жениха для Радуги! Сейчас животные знакомятся, приглядываются друг к другу. Чуть позже мы планируем сыграть свадьбу для молодых, на которую пригласим всех желающих и которая, как и положено в африканских странах, будет длиться несколько дней и ночей», — сообщил генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.




 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: Пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: