В зоопарке «Лимпопо» появился новый обитатель. Кто же это?

Сотрудники зоопарка надеются, что животные образуют крепкую пару и в будущем ожидают потомство.

«Мы несказанно рады, что новый сезон в нашем зоопарке начнется с такого радостного события, как появление жениха для Радуги! Сейчас животные знакомятся, приглядываются друг к другу. Чуть позже мы планируем сыграть свадьбу для молодых, на которую пригласим всех желающих и которая, как и положено в африканских странах, будет длиться несколько дней и ночей», — сообщил генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.









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Фото: Пресс-служба зоопарка «Лимпопо»