Когда магазины IKEA откроются в Нижнем Новгороде?

Магазины IKEA могут открыться в городе в сентябре 2022 года. Руководство компании сообщило, что вынуждено приостановить работу на территории города до 31 августа из-за трудностей в логистике.
Так, торговые точки закрылись 4 марта. Сейчас работа магазинов продолжается в режиме «за закрытыми дверями».
«Взаимодействие профсоюза и компании по регулированию благоприятной обстановки, соблюдению прав и гарантий работников продолжается в штатном режиме. Ситуация держится на оперативном контроле различного уровня реагирования для сохранения рабочих мест», — подчеркнули команда IKEA.
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Фото: pixabay
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