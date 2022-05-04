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Когда магазины IKEA откроются в Нижнем Новгороде?

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Магазины IKEA могут открыться в городе в сентябре 2022 года. Руководство компании сообщило, что вынуждено приостановить работу на территории города до 31 августа из-за трудностей в логистике.

Так, торговые точки закрылись 4 марта. Сейчас работа магазинов продолжается в режиме «за закрытыми дверями».

«Взаимодействие профсоюза и компании по регулированию благоприятной обстановки, соблюдению прав и гарантий работников продолжается в штатном режиме. Ситуация держится на оперативном контроле различного уровня реагирования для сохранения рабочих мест», — подчеркнули команда IKEA.



 

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Фото: pixabay

 

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