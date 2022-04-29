Сколько общественных пространств благоустроили в 2022 году в Нижнем?

В 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили городские пространства. Финансирование достигло более 800 миллионов рублей.

Также, в прошлом году провели масштабное озеленение города: высадили более 50 тысяч квадратных метров цветников. Для детей появились 42 игровые площадки и 96 игровых комплексов во дворах. Четыре детские площадки были установлены по итогам конкурса «Лучшее муниципальное образование».







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Фото: pexels