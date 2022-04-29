Конференция ЦИПР пройдет в формате недельного технологического фестиваля

Главным событием ЦИПР Tech Week станет конференция «Цифровая индустрия промышленной России», которая пройдет 1-3 июня в конгрессно-выставочном центре «Нижегородская Ярмарка».

«Перенос конференции ЦИПР в Нижний Новгород открыл пространство возможностей, позволяющих интегрировать мероприятие в повестку города. Мы работаем над формированием цифровой среды, уделяя большое внимание развитию Digital Art, цифровых медиа, образовательных проектов и стартапов. Поэтому в этом году мы делаем не просто конференцию, мы запускаем технологический фестиваль», — добавляет сооснователь ЦИПР Ольга Пивень.

Кроме того, на ЦИПР Tech Week пройдет финал турнира по киберспорту ЦИПР.Неймарк. Проведение кибертурнира позволит создать современную платформу для развития и популяризации киберспорта в регионе и укрепить имидж среди международных IT-сообществ.

Также, в рамках CIPR+Нижний/Food Tech откроется большой гастрономический фестиваль на главной «ресторанной» улице города — Рождественской, где гостям и жителям города будет предложено специальное меню.





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Фото: пресс-служба ЦИПР