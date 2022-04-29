Кампания 800-летия Нижнего Новгорода «Начало Нового» выиграла Effie

Кампания 800-летия столицы Приволжья «Начало Нового» признана лучшей в номинации «Государственные организации и программы» премии Effie Awards Russia 2022. Ранее кампания побеждала в премии «Серебряный лучник» — и это первый случай в истории, когда проект продвижения региона завоевал сразу две эти премии за год.
Effie — самая престижная премия в сфере маркетинга. Конкурс проводится с 1968 года в 52 странах, на 5 континентах. В жюри — специалисты в сфере рекламы и маркетинга с опытом работы на российских и международных рынках
«Мы первый регион, который в течение одного года именно за проект продвижения территории завоевал две ключевые премии в области PR и маркетинга. Напомню, что до этого кампания победила в «Серебряном лучнике». Очень важно, что это не только признание экспертного сообщества, но и реальный рост туристического потока», — отмечает Глеб Никитин.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.
Фото: Telegram-канал Глеба Никитина
Комментарии (0)