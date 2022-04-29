18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Кампания 800-летия Нижнего Новгорода «Начало Нового» выиграла Effie

Поделиться:

Кампания 800-летия столицы Приволжья «Начало Нового» признана лучшей в номинации «Государственные организации и программы» премии Effie Awards Russia 2022. Ранее кампания побеждала в премии «Серебряный лучник» — и это первый случай в истории, когда проект продвижения региона завоевал сразу две эти премии за год.

 

Effie — самая престижная премия в сфере маркетинга. Конкурс проводится с 1968 года в 52 странах, на 5 континентах. В жюри — специалисты в сфере рекламы и маркетинга с опытом работы на российских и международных рынках

«Мы первый регион, который в течение одного года именно за проект продвижения территории завоевал две ключевые премии в области PR и маркетинга. Напомню, что до этого кампания победила в «Серебряном лучнике». Очень важно, что это не только признание экспертного сообщества, но и реальный рост туристического потока», — отмечает Глеб Никитин.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: