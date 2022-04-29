Кампания 800-летия Нижнего Новгорода «Начало Нового» выиграла Effie

Effie — самая престижная премия в сфере маркетинга. Конкурс проводится с 1968 года в 52 странах, на 5 континентах. В жюри — специалисты в сфере рекламы и маркетинга с опытом работы на российских и международных рынках

«Мы первый регион, который в течение одного года именно за проект продвижения территории завоевал две ключевые премии в области PR и маркетинга. Напомню, что до этого кампания победила в «Серебряном лучнике». Очень важно, что это не только признание экспертного сообщества, но и реальный рост туристического потока», — отмечает Глеб Никитин.







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Фото: Telegram-канал Глеба Никитина