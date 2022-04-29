На набережной Федоровского снимают тенты с газонов. В парке 800-летия теперь можно устраивать пикники

Всего на набережной обновили 17 554 квадратных метров газонов из мятлика, клевера белого, овсяницы (красной, тростниковой и луговой) и райграса пастбищного.

Кроме того, на территории появилось 110 деревьев, 1 038 кустарников и 2 429 многолетних растений.

Концепцию террасной части парка разрабатывали специалисты ИРГСНО, а променадной части и световые инсталляции — бюро «Арх групп».





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Фото: Telegram-канал ИРГСНО