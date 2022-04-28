В топе самых дорогих аквапарков России нижегородский «Океанис»

Нижегородский аквапарк «Океанис» оказался одним из самых дорогих в России. Стоимость билетов оказалось значительно выше, чем в Казани, Москве и Кстове. К такому выводу пришли журналисты «В городе N».
Цены на билеты в нижегородский аквапарк «Океанис» оказались выше, чем в Казани, Москве и Кстове.
Так, стоимость похода в «Океанис» в выходные для родителей и двух детей составит в среднем 5600 рублей. Термальные комплексы не входят в стоимость. Для сравнения: посещение казанского аквапарка «Ривьера» обойдется в среднем в 5197 рублей. Билеты для взрослых будут стоить в выходной день 1799 рублей, детские — по 1599 рублей.
Рейтинг самых дорогих аквапарков России (учитывалась стоимость билетов на семью из четырех человек):
- Санкт-Петербург — 8700 рублей
- Ростов-на-Дону — 6300 рублей
- Нижний Новгород — 5600 рублей
- Казань — 5197 рублей
- Москва — 4770 рублей
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Фото: https://vk.com/oceanis_aqua
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