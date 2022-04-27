Не ранее 4 мая завершится отопительный сезон в Нижнем

«Погода вносит свои коррективы в планы по окончанию отопительного сезона.

Как ранее и говорил, если нормативы не будут соблюдены, отопление отключать не будем», — отметил глава города.

В первую очередь от системы отопления будут отключены промышленные предприятия, административные здания, зрелищные и учебные заведения. После чего жилые дома, детские сады и больницы.







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Фото: pexels



