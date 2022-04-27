18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Не ранее 4 мая завершится отопительный сезон в Нижнем

Поделиться:

Мэрия Нижнего Новгорода планирует завершить отопительный сезон не ранее 4 мая. В среднем процесс отключения занимает около двух-трех суток. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

 

«Погода вносит свои коррективы в планы по окончанию отопительного сезона.

Как ранее и говорил, если нормативы не будут соблюдены, отопление отключать не будем», — отметил глава города.

В первую очередь от системы отопления будут отключены промышленные предприятия, административные здания, зрелищные и учебные заведения. После чего жилые дома, детские сады и больницы.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: pexels


 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: