Не ранее 4 мая завершится отопительный сезон в Нижнем

Мэрия Нижнего Новгорода планирует завершить отопительный сезон не ранее 4 мая. В среднем процесс отключения занимает около двух-трех суток. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
«Погода вносит свои коррективы в планы по окончанию отопительного сезона.
Как ранее и говорил, если нормативы не будут соблюдены, отопление отключать не будем», — отметил глава города.
В первую очередь от системы отопления будут отключены промышленные предприятия, административные здания, зрелищные и учебные заведения. После чего жилые дома, детские сады и больницы.
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Фото: pexels
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