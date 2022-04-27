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Выпускные в Нижнем смогут пройти в очном формате. Наконец-то!

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Выпускные в детсадах, школах, колледжах и вузах нижегородской области в этом году пройдут в очном формате. В соответствии указом губернатора «О введении режима повышенной готовности».

 

Так как, в регионе разрешены «культурные, спортивные (физкультурные), образовательные, конгрессно-выставочные мероприятия, проводимые в зданиях (помещениях)».

Таким образом, разрешены очные выпускные мероприятия в образовательных организациях с участием родителей. Сотрудники администрации обеспечат контроль температуры на входе и дезинфекцию помещений.



 

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Фото: pexels


 

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