Выпускные в Нижнем смогут пройти в очном формате. Наконец-то!

Так как, в регионе разрешены «культурные, спортивные (физкультурные), образовательные, конгрессно-выставочные мероприятия, проводимые в зданиях (помещениях)».

Таким образом, разрешены очные выпускные мероприятия в образовательных организациях с участием родителей. Сотрудники администрации обеспечат контроль температуры на входе и дезинфекцию помещений.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: pexels



