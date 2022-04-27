В Арсенале откроется новая выставка. Покажут 20 скульптурных портретов деятелей искусства

На выставке представлены произведения конца XIX – начала XXI века из собраний Театрального музея имени Бахрушина, Нижегородского художественного музея и работы современных художников, выполненные в различных материалах – гипсе, глине, бронзе, мраморе, камне и металле.







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Фото: архив организаторов