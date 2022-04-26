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На Верхневолжской набережной пройдет открытие Дома архитектора

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В этот четверг, 28 апреля, откроется обновленное пространство Дома архитектора. Рассказываем о программе.

 

28 апреля в 15:00 пройдет открытие обновленного пространства Дома архитектора по адресу: Верхневолжская набережная, 2.

В программе:

  • экскурсия по Дому архитектора, которую проведут Зоя Рюрикова , председатель Нижегородского Союза Архитекторов и Екатерина Карзанова, креативный директор Дома архитектора;
  • просмотр фильма «Наш.Ренессанс» про нижегородскую архитектурную школу.

Регистрация по ссылке.



 

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