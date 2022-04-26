На Верхневолжской набережной пройдет открытие Дома архитектора

В этот четверг, 28 апреля, откроется обновленное пространство Дома архитектора. Рассказываем о программе.
28 апреля в 15:00 пройдет открытие обновленного пространства Дома архитектора по адресу: Верхневолжская набережная, 2.
В программе:
- экскурсия по Дому архитектора, которую проведут Зоя Рюрикова , председатель Нижегородского Союза Архитекторов и Екатерина Карзанова, креативный директор Дома архитектора;
- просмотр фильма «Наш.Ренессанс» про нижегородскую архитектурную школу.
Регистрация по ссылке.
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