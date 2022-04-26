На Нижегородской ярмарке заработал чугунный фонтан XIX века

Чугунный фонтан перед Главным ярмарочным домом установили в 1869 году. В прошлом году объект реконструировали. Тогда же благоустраивалась вся локация к юбилею города. В настоящее время она пользуется популярностью у горожан.

«Мы отреставрировали его в прошлом году в рамках благоустройства всей площади. Сегодня здесь сотни людей и ни одной свободной качели», — отметил Олег Беркович.

Так, на реставрацию фонтана потратили девять миллионов рублей, работы по восстановлению завершились осенью 2021 года.





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Фото: «Нижний800»