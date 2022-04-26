Цифра дня: турпоток в Нижний Новгород вырос в два раза

Так, в прошлом году Нижний Новгород принял более миллиона туристов, хотя в 2020 году всего — 416 тысяч. В администрации рассказали, что это связано с ограничениями из-за COVID-19.

Например, фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» посетило более 14,5 тысяч человек, новогодняя «Горьковская ярмарка 800» привлекла 40 тысяч гостей.

Кроме того, в городе создавали принципиально новые пилотные продукты для детского туризма. Цикл экскурсионных туров для маленьких туристов «Посмотри на Нижний 800» оценили 2,5 тысяч школьников из 60 регионов России.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: сообщество парка «Швейцарии»