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Цифра дня: турпоток в Нижний Новгород вырос в два раза

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В 2021 году туристический поток в столицу Приволжья увеличился в два раза по сравнению с 2020 годом.

 

Так, в прошлом году Нижний Новгород принял более миллиона туристов, хотя в 2020 году всего — 416 тысяч. В администрации рассказали, что это связано с ограничениями из-за COVID-19.

Например, фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» посетило более 14,5 тысяч человек, новогодняя «Горьковская ярмарка 800» привлекла 40 тысяч гостей.

Кроме того, в городе создавали принципиально новые пилотные продукты для детского туризма. Цикл экскурсионных туров для маленьких туристов «Посмотри на Нижний 800» оценили 2,5 тысяч школьников из 60 регионов России.


 

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Фото: сообщество парка «Швейцарии»

 

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