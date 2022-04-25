Стало известно, когда в Нижнем Новгороде пройдет Ночь музеев

Программа Ночи музеев еще не опубликована. Уже известно, что в мероприятии примет участие областная библиотека имени Ленина. Здесь подготовят специальную программу: выставки, концерты, квесты, мастер-классы, экскурсии на разных площадках.

В музее книги откроется экспозиция «Книжный Нижний», где можно будет увидеть уникальные книги из фондов библиотеки.





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Фото: pexels