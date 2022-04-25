«Город-парк» могут создать на территории «Красного просвещенца»

Архитектурная студия STUDIO-TA возможно реализует на территории квартала «Красный просвещенец» в Нижнем Новгороде концепцию города-парка с полным выносом транспортной составляющей в подземное пространство.

«Вся внутриквартальная территория может быть отдана пешеходам в виде общественного проницаемого пространства. Детское дошкольное учреждение на 240 мест при этом предлагается переместить в квартал между улицами Невзоровых и Генкиной», — рассказали в областном правительстве.

Кроме того, архитектор Ирина Агафонова рассказала, что в течение месяца представит на рассмотрение экспертного сообщества еще один (уже третий) вариант проекта комплексного развития территории. Он будет опираться на максимальное сохранение существующей застройки и придание ей статуса достопримечательности.

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Фото: сообщество «Городские проекты» «ВКонтакте»