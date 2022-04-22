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Парковый сезон скоро стартует в Нижнем Новгороде

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1 мая в столице Приволжья откроется парковый сезон. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

 

Так, уже на следующей неделе проведут множество мероприятий в городских парках для детей и взрослых. Будут проходить уже полюбившиеся нижегородцам фестивали.

В нижегородской «Швейцарии» каждые выходные музыканты вновь начнут давать концерты. По всему городу запустят светодинамические и музыкальные фонтаны.

«Также в парке будут проходить уже полюбившиеся нижегородцам фестивали, ещё запустим новинки», — добавил Юрий Шалабаев.


 

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Фото: сообщество парка «Швейцарии»

 

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