Парковый сезон скоро стартует в Нижнем Новгороде

Так, уже на следующей неделе проведут множество мероприятий в городских парках для детей и взрослых. Будут проходить уже полюбившиеся нижегородцам фестивали.

В нижегородской «Швейцарии» каждые выходные музыканты вновь начнут давать концерты. По всему городу запустят светодинамические и музыкальные фонтаны.

«Также в парке будут проходить уже полюбившиеся нижегородцам фестивали, ещё запустим новинки», — добавил Юрий Шалабаев.





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Фото: сообщество парка «Швейцарии»