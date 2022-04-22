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Из Нижнего могут запустить «Валдаи» в Плес

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В Нижнем Новгороде планируют запустить двухдневные туры на судах на подводных крыльях «Валдай 45-Р» до Плеса (Ивановская область).

 

Круиз предполагает несколько остановок с экскурсиями в Городце, Юрьевце и Кинешме Ивановской области.

Сейчас решается вопрос с туристическими компаниями, гостиницами, кафе и стоимостью тура.

Кроме того, в этом сезоне суда на подводных крыльях намерены запустить до Бора, Городца, Макарьева, Дзержинска, Балахны, Павлова, Чкаловска, в Юрьевец через Сокольское, в Чебоксары, до Шуховской башни, Стрелки и жилого комплекса «Юг» в Автозаводском районе и обзорные по столице Приволжья.



 

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Фото: Telegram-канал «Город Горький»

 

 

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