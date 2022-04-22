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Станцию «Сормовская» планируют открыть в декабре 2026 года

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Станцию «Сормовская» планируется запустить в работу к 2026 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

 

В столице Приволжья планируют запустить новую станцию метро «Сормовская» к 2026 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

Контракт на строительство заключат в конце этого года. Разрабатывать документацию для новой станции будет институт «Моспроект-3», который сейчас проектирует станции «Сенная» и «Площадь Свободы».




 

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Фото: Telegram-канал «Город Горький»

 

 

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