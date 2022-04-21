Стоимость тарифов в нижегородский аквапарк «Океанис» изменилась перед открытием

В столице Приволжья опубликованы новые тарифы на посещение нового аквапарка. Новые тарифы разработаны с учетом пожеланий горожан. Об этом рассказывают представители развлекательного комплекса «ВКонтакте».

Стоимость самого дорого тарифа — посещение аквапарка и термальной зоны — обойдется в 2600 рублей, для детей старшего возраста — в 2000 рублей, для малышей — в 400 рублей.

Желающие посетить только аквапарк, могут приобрести билет на четыре часа за 1500 рублей, дети — за 1200. В выходные цена вырастет до 1700 и 1400 рублей.

Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. Они распространятся на людей с ограниченными возможностями, студентов, пенсионеров, многодетных семей, участников Великой Отечественной войны. Кроме того, один раз в году бесплатно аквапарк могут посетить именинники: предложение действует в день рождения и неделю после.







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Фото: сайт аквапарка