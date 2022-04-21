Проездные на нижегородскую канатку подорожают с 1 мая

В Нижнем Новгороде повысят стоимость проездных на канатной дороге с 1 мая. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
автор фото — Никита Духник
Новые цены:
- на 10 поездок — 980 рублей (сейчас 820 рублей)
- на 20 поездок — 1 900 рублей (сейчас 1 560 рублей)
- на 30 поездок — 2 760 рублей (сейчас 2 270 рублей)
- на 48 поездок — 4 200 рублей (сейчас 3 550 рублей)
- для студентов на 10 поездок — 500 рублей (сейчас 430 рублей)
Стоимость разовой поездки на канатной дороге не изменится — останется 100 рублей.
Для льготных категорий граждан стоимость поездки — 50 рублей.
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