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Благоустройство Лыковой дамбы стартует летом 2022 года

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Летом 2022 года в Нижнем Новгороде стартует благоустройство Лыковой дамбы — одной из самых коротких улиц в центре столицы Приволжья.

 

Место, где раньше проходила дамба для регулирования потока реки Почайны благоустроят уже этим летом. Там отремонтируют тротуар и заменят ограждения вдоль откоса. Также, на территории появится освещение и малые архитектурные формы. Сам склон дополнительно озеленят: высадят кустарники и обновят газон.

На Лыковой дамбе сохранилось две главные достопримечательности. В двух старинных зданиях жил писатель Николай Добролюбов. Сейчас в этих домах создали музей, посвященный автору.



 

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Фото: Александр Воложанин

 

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