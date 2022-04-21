Благоустройство Лыковой дамбы стартует летом 2022 года

Летом 2022 года в Нижнем Новгороде стартует благоустройство Лыковой дамбы — одной из самых коротких улиц в центре столицы Приволжья.
Место, где раньше проходила дамба для регулирования потока реки Почайны благоустроят уже этим летом. Там отремонтируют тротуар и заменят ограждения вдоль откоса. Также, на территории появится освещение и малые архитектурные формы. Сам склон дополнительно озеленят: высадят кустарники и обновят газон.
На Лыковой дамбе сохранилось две главные достопримечательности. В двух старинных зданиях жил писатель Николай Добролюбов. Сейчас в этих домах создали музей, посвященный автору.
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Фото: Александр Воложанин
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