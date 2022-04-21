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Открыт прием заявок на участие в программе «Волонтеры 800»

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Любой желающий старше 16 лет может подать заявку на сайте «Нижний 800» и стать волонтером. Для этого необходимо будет пройти общую подготовку, сдать тест для проверки полученных знаний. В программе: изучение ключевой информации о добровольческом движении, его направлениях и особенностях, базовый курс по истории Нижнего Новгорода.

 

«В прошлом году волонтерское движение стало одним из самых успешных социальных проектов 800-летия. Заявок было намного больше, чем мы могли принять. В этом году мы решили продолжить программу и дать шанс тем, кто не попал в программу в прошлом сезоне», — отметил министр культуры региона Олег Беркович.

Заявку можно подать в течение всего года. Но, желающие принять участие в мероприятиях в летний период, должны заполнить анкету на сайте до 31 мая включительно.

Что получат волонтеры?

  • экипировку
  • билеты на городские мероприятия
  • брендированную сувенирную продукцию
  • транспортную карту


 

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Фото: Нижний800

 

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