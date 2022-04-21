Открыт прием заявок на участие в программе «Волонтеры 800»

«В прошлом году волонтерское движение стало одним из самых успешных социальных проектов 800-летия. Заявок было намного больше, чем мы могли принять. В этом году мы решили продолжить программу и дать шанс тем, кто не попал в программу в прошлом сезоне», — отметил министр культуры региона Олег Беркович.

Заявку можно подать в течение всего года. Но, желающие принять участие в мероприятиях в летний период, должны заполнить анкету на сайте до 31 мая включительно.

Что получат волонтеры?

экипировку

билеты на городские мероприятия

брендированную сувенирную продукцию

транспортную карту





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: Нижний800