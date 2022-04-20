Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может завершиться уже на этой неделе

«Планируем 24-25 апреля завершить отопительный сезон. Пока прогноз погоды позволяет это сделать. В течение 5 дней температура воздуха должна быть выше +8. Но торопиться не будем», — добавил Юрий Шалабаев.

Кроме того, организации и управляющие компании должны начать переход на летний режим работы и подготовиться к сезону 2022-2023. Постановление уже подписано.







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Фото: pexels