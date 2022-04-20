18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может завершиться уже на этой неделе

Поделиться:

Глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале сообщил о планах завершения отопительного сезона в Нижнем Новгороде.

 

«Планируем 24-25 апреля завершить отопительный сезон. Пока прогноз погоды позволяет это сделать. В течение 5 дней температура воздуха должна быть выше +8. Но торопиться не будем», — добавил Юрий Шалабаев.

Кроме того, организации и управляющие компании должны начать переход на летний режим работы и подготовиться к сезону 2022-2023. Постановление уже подписано.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: