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Пассажиропоток на нижегородских «Ласточках» увеличился. Почти на 40%

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В марте этого года скоростной поезд «Ласточка» перевез более 197 тысяч пассажиров, что на 40% больше, чем в марте прошлого года. Об этом рассказывают представители пресс-службы ГЖД.

 

Так, с 10 марта электропоезда «Стриж» между Москвой – Нижним Новгородом заменили на пятивагонные «Ласточки». Это произошло из-за технических причин.

Кроме того, скоростные поезда «Сапсан», курсирующие между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом, за март перевезли около 48 тысяч пассажиров. На 11% больше, чем в 2021 году.

 

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Фото: ГЖД

 

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