Пассажиропоток на нижегородских «Ласточках» увеличился. Почти на 40%

Так, с 10 марта электропоезда «Стриж» между Москвой – Нижним Новгородом заменили на пятивагонные «Ласточки». Это произошло из-за технических причин.

Кроме того, скоростные поезда «Сапсан», курсирующие между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом, за март перевезли около 48 тысяч пассажиров. На 11% больше, чем в 2021 году.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: ГЖД