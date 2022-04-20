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Улететь из Нижнего в Сочи можно будет каждый день

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В мае этого года рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи будут выполняться ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта.

 

Сейчас улететь в Сочи из столицы Приволжья можно улететь по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям авиакомпанией Nordwind.

С мая этого года количество рейсов увеличится. Компании «Уральские авиалинии» и Red Wings также будут летать в Сочи.

«Уральские авиалинии» планируют выполнение рейсов по понедельникам, вторникам и субботам. Red Wings — три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам.

 

 

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Фото: Нижний800

 

 

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