Улететь из Нижнего в Сочи можно будет каждый день

Сейчас улететь в Сочи из столицы Приволжья можно улететь по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям авиакомпанией Nordwind.

С мая этого года количество рейсов увеличится. Компании «Уральские авиалинии» и Red Wings также будут летать в Сочи.

«Уральские авиалинии» планируют выполнение рейсов по понедельникам, вторникам и субботам. Red Wings — три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам.

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Фото: Нижний800