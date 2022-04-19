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Нижний Новгород в топе самых популярных направлений с туристическим кэшбэком

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Столица Приволжья вошла в число самых популярных направлений программы туристического кэшбэка.

 

автор фото — Дима Четыре

Нижегородская область вошла в десятку маршрутов, которые выбирают россияне для путешествий. Нижний Новгород попал в топ наряду с Калининградом, Казанью, Самарой, Ярославлем, Владимиром и Суздалем.

Кроме того, в регионе продолжается программа детского кэшбэка. Можно приобрести путевки для отдыха ребенка до конца августа и вернуть часть средств.



 

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