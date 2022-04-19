Нижний Новгород в топе самых популярных направлений с туристическим кэшбэком

Нижегородская область вошла в десятку маршрутов, которые выбирают россияне для путешествий. Нижний Новгород попал в топ наряду с Калининградом, Казанью, Самарой, Ярославлем, Владимиром и Суздалем.

Кроме того, в регионе продолжается программа детского кэшбэка. Можно приобрести путевки для отдыха ребенка до конца августа и вернуть часть средств.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.