Дома в нижегородском квартале «Красный просвещенец» могут сохранить

Изначально в квартале планировали снести всю деревянную застройку и возвести многоэтажки. Мнения жителей по этому вопросу разделились.

Согласно альтернативному мастер-плану, десять домов исторического квартала сохраня, перенесут на новое место и расположат по периметру. В центре будут современные здания, а вокруг историческая застройка. Кроме того, еще пять домов останутся в границах улиц Генкиной — Невзоровых, туда же могут перенести детский сад № 7.

«Дома будут сидеть в шахматном порядке, иметь прямые и диагональные оси. В результате территорию, которая сейчас закрыта заборами и детским садом, мы превратим в большую пешеходную зону без машин. Под ней расположится подземный паркинг, — пояснил Бадалян.





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Фото: сообщество «Городские проекты» «ВКонтакте»