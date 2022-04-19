Сервис «Самокат» больше не работает в Арзамасе

Сервис быстрой доставки продуктов «Самокат» закрыл все точки в Арзамасе, а также еще в 14 городах России.
Сервис прекратил свою работу в тех населенных пунктах, где количество пользователей и операционные показатели не достигли уровня, необходимого для эффективной работы.
Кроме Арзамаса, «Самокат» закрыл перестал работать в:
- Подмосковье (в Дмитрове, Жуковском, Нахабине, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде),
- на Урале (в Первоуральске, Каменске-Уральском, Березовском, Краснокамске, Верхней Пышме),
- в Копейске Челябинской области и районе Западном Челябинска,
- в Аксае Ростовской области,
- в Салавате в Башкирии.
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Фото: пресс-служба «Самоката»
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