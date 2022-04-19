Сервис «Самокат» больше не работает в Арзамасе

Сервис прекратил свою работу в тех населенных пунктах, где количество пользователей и операционные показатели не достигли уровня, необходимого для эффективной работы.

Кроме Арзамаса, «Самокат» закрыл перестал работать в:

Подмосковье (в Дмитрове, Жуковском, Нахабине, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде),

на Урале (в Первоуральске, Каменске-Уральском, Березовском, Краснокамске, Верхней Пышме),

в Копейске Челябинской области и районе Западном Челябинска,

в Аксае Ростовской области,

в Салавате в Башкирии.







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Фото: пресс-служба «Самоката»