Площадь Киселева комплексно благоустроят. Установят перголы с навесами и качели для отдыха

На городском пространстве планируют заменить существующие цветники, чтобы обеспечить прямой пешеходный проход для движения горожан от остановки до метро. Облицовку клумб заменят на антивандальные монолитные каменные блоки.

Кроме того, планируют заменить покрытие из брусчатки, установить перголы с навесами и качелями, а также скамьи вокруг центральной клумбы.

Главным акцентом площади станет освещение — за счет подсветки малых архитектурных форм и деревьев.









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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода