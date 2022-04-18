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Продлен запрет на авиарейсы из Нижнего Новгорода в южные аэропорты

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Росавиация продлила запрет на полеты в ряд южных аэропортов России. Так, ограничения действуют до 25 апреля. Официальное сообщение размещено на сайте международного аэропорта Нижнего Новгорода.

 

Напомним, сейчас нельзя улететь в Воронеж, Брянск, Липецк, Курск, Белгород, Элисту, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик и Симферополь.

Авиакомпаниям предлагается перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам: через аэропорты Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод, Сочи и Москвы.




 

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Фото: Международный аэропорт Нижний Новгород

 

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